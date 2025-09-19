Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón que quiso robarle la moto en una autopista del conurbano

NACIONALES

Un custodio de Cristina Kirchner mató a un delincuente que intentó robarle la moto en el Camino del Buen Ayre, a la altura de José León Suárez.

Carlos Alberto Carranza, sargento de la Policía Federal Argentina, es parte del personal de seguridad del departamento de la exvicepresidenta, ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución.

El custodio circulaba de civil en su moto Honda CG 150 blanca rumbo a su casa cuando fue interceptado por dos ladrones en plena autopista. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a bajarse de la moto.

En ese momento, Carranza, de 47 años, se identificó como policía y sacó su pistola reglamentaria Bersa Thunder. Allí se desató un enfrentamiento a los tiros en plena vía rápida.

Los asaltantes dispararon y, tras el intercambio de balas, uno de ellos cayó herido. Fue trasladado al Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, y murió mientras lo operaban.

El otro delincuente huyó por un sector parquizado lindero a la autopista y es buscado por la policía.

Carranza salió ileso del tiroteo. En el lugar quedó abandonada la moto de los delincuentes, que no tenía patente visible ni números identificatorios en el motor o el chasis.

La investigación





La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación N°6 del Departamento Judicial de San Martín, con intervención de la Comisaría 4° de José León Suárez.

Los detectives están analizando las cámaras de seguridad de la autopista y de los accesos cercanos para intentar identificar y localizar al delincuente prófugo.

Fuentes del caso confirmaron que Carranza estaba de franco de servicio al momento del ataque y que, por protocolo, portaba su arma reglamentaria.