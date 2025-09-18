Gesell apuesta a “otra historia”: así estarán los precios del verano 2026

ZONALES

Gesell: "Es otra historia". Villa Gesell es para disfrutar todo el año, pero en verano la ciudad y sus playas se llenan de turistas y la posicionan como el tercer destino más visitado del país.





De cara a la próxima temporada, el secretario de Turismo de Villa Gesell, Emiliano Felice, junto al intendente Gustavo Barrera, presentó el nuevo slogan: “Gesell es otra historia”. La campaña busca reafirmar la identidad del destino y transmitir la experiencia única de vacacionar en Villa Gesell y sus localidades vecinas: Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas.





Luego, Felice se refirió al contexto actual: “En el difícil momento que vivimos, en la cual las posibilidades de vacacionar de los argentinos son cada vez menores, y los que aún tienen un dinero como para hacerlo se van al exterior, nosotros nos reunimos con el sector privado y lanzamos un plan para la próxima temporada de verano. No queremos que nadie se quede afuera”.





El funcionario subrayó además: “Desde la Secretaría estamos trabajando en distintos frentes: nuevas campañas de promoción, accesibilidad para llegar al destino, la recuperación de los vuelos directos con Aeroparque con tres frecuencias semanales, el regreso del Gesell Rock y otros eventos culturales y deportivos relevantes de cara al verano. Y por supuesto ser un lugar vacacional para todos los presupuestos, desde el que viene medio acotado hasta el que puede pasar unos días al más alto nivel. Por eso sumamos el compromiso del sector privado: necesitamos que los precios estén al nivel de cada segmento y acorde a la situación actual”.





Precios de la temporada





En cuanto a valores de referencia, Villa Gesell mantendrá sus precios respecto al verano anterior. Una carpa en un balneario costará desde 55 mil pesos por día, mientras que un apart para cuatro personas en Villa Gesell se ubicará desde 130 mil pesos por noche y en Mar de las Pampas desde 197 mil. Un hotel tres estrellas en Gesell ofrecerá la doble desde 125 mil pesos por día. Las cabañas para cuatro personas irán desde 170 mil en Mar de las Pampas y desde 138 mil en Mar Azul y Las Gaviotas. El camping se ubicará desde 15 mil pesos por persona y por día.





El boleto aéreo desde Aeroparque al aeropuerto de Villa Gesell podrá adquirirse desde 150 mil pesos, mientras que el pasaje en bus desde Retiro costará desde 43 mil. En materia gastronómica, un almuerzo frente al mar partirá de los 20 mil pesos por persona; en el centro desde 17.500; y el menú turista desde 15 mil. Una porción de rabas frente al mar costará 25 mil pesos, un café desde 2.500 y un café con leche con medialunas desde 4.000. Entre los clásicos, la caja de alfajores premium x12 en Mar Azul rondará los 14.500 pesos y la docena de churros entre $8.000 y $9.600.





Por su parte, desde el Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Villa Gesell, su presidente Fabián Estanga informó que los valores de alquileres para la temporada 2025/2026 tendrán un leve incremento respecto al año pasado. Un departamento de dos ambientes en el centro podrá alquilarse desde 60 mil pesos por noche, mientras que uno similar frente al mar con cochera alcanzará los $107 mil. En Barrio Norte, los chalets de tres ambientes se ofrecerán desde 80 mil pesos por noche y los de cuatro ambientes desde 107 mil. En Mar de las Pampas, donde los valores se manejan en dólares, una casa podrá alquilarse desde 167 mil pesos por noche contratando una quincena, y un departamento desde 200 mil pesos por noche en alquiler semanal.





Villa Gesell, con sus playas, su oferta cultural y sus propuestas para todos los bolsillos, se prepara para recibir un verano que, fiel a su nuevo lema, promete ser otra historia: la de un destino que quiere seguir abierto a cada visitante que lo elija.