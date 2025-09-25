Triple crimen narco en Florencio Varela: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

Agostina, hermana mayor de Lara Gutiérrez, la chica de 15 años que fue brutalmente asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verri en una casa de Florencio Varela, utilizó activamente su cuenta de Instagram en los últimos días, y este miércoles, horas después de que se confirmara la identidad de los cuerpos hallados por la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense, realizó un posteo en el cual denunció un ataque a tiros contra su domicilio.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana”, comienza el mensaje de Agostina, publicado ayer por la tarde en Instagram Stories.

Luego, denunció: “Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcty yo también la perdí a mi hermana”.

Horas después, y a modo de despedida, Agostina subió fotos y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor ya no podemos más”, lamentó la joven en su mensaje, al cual acompañó con un video de ambas en lo que parecería haber sido un brindis. Y en esa línea, agregó: “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Laraaaaaaaa”.





En un segundo video, Agostina compartió imágenes de Lara mientras dormía en lo de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale XFAVOR Lara”, dice el mensaje que acompaña la grabación.