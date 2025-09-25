El enojo del primo de Brenda y Morena: "Los políticos que tengan un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos"

Federico Celedon, primo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del brutal triple crimen en Florencio Varela, se mostró enojado por la actuación política y remarcó que los funcionarios deberían tener “un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos".

En diálogo con Ignacio Ortelli en el programa “Esta Mañana” en Radio Rivadavia, Celedon se manifestó respecto a la causa, a la cual denostó al sostener que "es un desastre todo lo que están haciendo”: “Con mi familia aparte de tristes estamos muy indignados. Que el Fiscal Gastón Dupláa de la cara, es culpable también".

El joven expresó que va “a salir al cruce de todas las personas que están saliendo a sacar provecho de esta situación” y apuntó contra los políticos: “No tengo nada que decirles porque a ellos no les importa, pero solo que tengan un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos".

"Esto no le va a tocar a un empresario o a un político porque son importantes. A Pampita le robaron y al segundo encontraron todo. Es la doble vara en la que vivimos en Argentina", expuso.

A su vez, apuntó contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Debería dejar de importarle el show mediático en el Congreso con los jubilados y podría sumar la gente en el Conurbano o en distintos puntos del país".

"No me importa que suban una fotito con que incautaron un paquete de cocaína o un poquito de marihuana. Que se pongan las pilas de una vez y busquen lo que tiene que buscar, porque mientras tanto matan gente y destruyen familias enteras", sumó.

Por último, confirmó que este jueves por la tarde se realizará el velatorio de ambas jóvenes en San Justo: "Hoy va a ser el día más difícil. Tenemos que despedirlas y no sé cómo vamos a hacer".