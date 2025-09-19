TRÁGICO CHOQUE EN RUTA 11: Falleció el médico Lucio Sanabria

ZONALES

El siniestro vial ocurrido en la mañana de este viernes en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 376, le costó la vida al médico Lucio Sanabria, reconocido profesional que desarrollaba sus tareas en hospitales como el de Madariaga, Pinamar y La Costa.

En la recta de Punta Médanos, el Fiat Cronos en el que se movilizaba protagonizó una colisión frontal contra una Ford F-100 de una empresa de embutidos.

Aún se desconocen las causas del impacto, aunque las lluvias en la zona y la calzada resbaladiza pudieron ser factores determinantes en el siniestro.

En el Fiat Cronos hubo un trabajo denodado de los bomberos de Mar de Ajó para retirar al médico; aunque su estado era desesperante y perdió la vida a poco de ingresar al Hospital de Mar de Ajó.

En la camioneta Ford F-100 viajaba como conductor un joven de 28 años de Santa Teresita, quien sufrió fractura de clavícula, y un acompañante identificado como Ruiz Casas, que resultó sin lesiones visibles. Ambos fueron trasladados al hospital de Mar de Ajó.

En el operativo intervinieron Bomberos de La Costa, Policía Vial y personal de emergencias médicas. El tránsito se mantuvo asistido en la zona mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica.