Le robaron el auto a un chofer de Uber y se fueron a un telo: un menor y una joven de 20 años apresados

ZONALES

Una pareja le robó la recaudación y el auto a un chofer de Uber y se fueron a un hotel alojamiento donde abandonaron el auto. Un menor de 16 años y una joven de 20 fueron detenidos.

El robo se produjo hoy a las tres de la mañana cuando una pareja subió a un Fiat Mobi de la aplicación Uber en Rodríguez Peña y Méjico. De allí se dirigieron David Ortega y San Lorenzo. Al llegar al lugar el hombre sacó un arma de fuego y le sustrajo la recaudación al chofer y lo obligó a descender del auto.

Con los 80 mil pesos de la recaudación, la documentación del auto y el celular, la pareja escapó a bordo del auto. Apenas pudo, el chofer, un hombre de 48 años, llamó al 911 y denunció lo ocurrido.

Dos horas después, cerca de la cinco de la mañana, se pudo establecer a través del sistema de geolocalización, que el auto estaba en el interior del hotel alojamiento Piscis, en San Martín entre Italia y Chaco. Hasta allí llegó personal de la comisaría cuarta.

Por robo fueron detenidos un menor de 16 años y una joven de 20. El adolescente fue imputado por el delito de robo agravado y llevado ante el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia.