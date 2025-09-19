Le robaron el auto a un chofer de Uber y se fueron a un telo: un menor y una joven de 20 años apresados

Una pareja le robó la recaudación y el auto a un chofer de
Uber y se fueron a un hotel alojamiento donde abandonaron el auto. Un menor de
16 años y una joven de 20 fueron detenidos.
El robo se produjo hoy a las tres de la mañana cuando una
pareja subió a un Fiat Mobi de la aplicación Uber en Rodríguez Peña y Méjico.
De allí se dirigieron David Ortega y San Lorenzo. Al llegar al lugar el hombre
sacó un arma de fuego y le sustrajo la recaudación al chofer y lo obligó a
descender del auto.
Con los 80 mil pesos de la recaudación, la documentación del
auto y el celular, la pareja escapó a bordo del auto. Apenas pudo, el chofer,
un hombre de 48 años, llamó al 911 y denunció lo ocurrido.
Dos horas después, cerca de la cinco de la mañana, se pudo
establecer a través del sistema de geolocalización, que el auto estaba en el
interior del hotel alojamiento Piscis, en San Martín entre Italia y Chaco.
Hasta allí llegó personal de la comisaría cuarta.
Por robo fueron detenidos un menor de 16 años y una joven de
20. El adolescente fue imputado por el delito de robo agravado y llevado ante
el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia.
