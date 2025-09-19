Alerta meteorológica en toda la zona: el SMN eleva el nivel a naranja para mañana

ZONALES

Se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h durante todo el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que toda la zona atlántica pasó de alerta amarilla a alerta naranja para mañana.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes o severas, que podrían incluir abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, con la posibilidad de superar esos registros en forma puntual.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas inundables y mantenerse atenta a las actualizaciones del SMN.

Ante la alerta naranja, se recomienda a la población permanecer en lugares cubiertos y evitar zonas costeras. Además, es aconsejable cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua en el hogar, mantenerse alejado de postes de luz y cables.