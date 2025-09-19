Choque frontal en Ruta 11: Médico reconocido de Pinamar está grave tras chocar contra una camioneta

ZONALES





Un violento accidente ocurrió este viernes en la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 376, en la recta de Punta Médanos. Allí, un Fiat Cronos y una Ford F-100 colisionaron de manera frontal en circunstancias que aún se tratan de establecer.



En la camioneta Ford F-100 viajaba como conductor un joven de 28 años de Santa Teresita, quien sufrió fractura de clavícula, y un acompañante identificado como Ruiz Casas, que resultó sin lesiones visibles. Ambos fueron trasladados al hospital de Mar de Ajó.



En el Fiat Cronos se trasladaba Lucio Sanabria de 57 años, médico de Pinamar, quien quedó atrapado en el vehículo. Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó lograron rescatarlo con múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en grave estado.



En el operativo intervinieron Bomberos de La Costa, Policía Vial y personal de emergencias médicas. El tránsito se mantuvo asistido en la zona mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica.



De acuerdo con las primeras pericias, la calzada se encontraba mojada y no se descarta que una maniobra de sobrepaso haya sido el motivo del siniestro. Interviene la UFID N° 11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, con instrucción de Policía Vial La Costa.