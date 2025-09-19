Chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

NACIONALES





Una mujer y su hija de 9 años murieron en un choque frontal, el hijo de 6 años quedó gravemente herido. La Justicia analiza un posteo de la víctima en redes sociales para investigar si se trató de un suicidio o un accidente.

Todo sucedió en Olavarría el miércoles, cuando Laura Lavalle, de 38 años conducía el auto en el que iban sus hijos e impactó de lleno contra una columna.

Al lugar llegó personal policial y equipos de emergencia médica. Constataron el fallecimiento de la mujer y su hija. El nene fue trasladado de urgencia al sector de pediatría del hospital local con heridas de gravedad.

La fiscal Mariela Viceconte inicialmente caratuló el caso como "homicidio culposo". Tras el trabajo de los peritos de la Policía Científica se determinó que en la escena del choque no se encontraron huellas de frenado.

Por otra parte, Lavalle había realizado en su cuenta de Facebook el día anterior a la tragedia. había publicado: “No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctimas, no más maltrato, no más ABANDONO! Juntos los tres. ¡Siempre solo con mamá desde la panza y así seguirá siendo mis angelitos!”.

“Lo intenté todo, todo, la luché a más no poder me ganó el cansancio! No es vida, la vida nos la robaron, APROVECHARSE DE UNA PERSONA VULNERABLE ES DE COBARDE Y CONOZCO UN MONTÓN QUE SE APROVECHARON”, agregó.

Con esas pruebas que se le presentaron a la fiscal, el expediente sería recaratulado como homicidio doloso, suicidio e instigación al suicidio.

Se busca determinar a quien o quienes estaba dirigido el mensaje que Lavalle. Se citará a su entorno para saber tienen información sobre las circunstancias que ella estaba pasando.

El nene ingresó con código rojo, pero finalmente pudo ser estabilizado.



