“De la fiesta al miedo: Recién casados, volvieron a su casa y descubrieron que los habían saqueados

Una pareja que celebraba su casamiento vivió un momento devastador al regresar a su hogar: su departamento en Caballito fue desvalijado por tres delincuentes, uno de ellos con la llave del PH, según relató a TN Lourdes, víctima del hecho.

Los ladrones permanecieron una hora dentro del departamento y causaron daños materiales, además del robo de pertenencias, mientras el perro de la familia no reaccionaba. Lourdes expresó su deseo de recuperar la tranquilidad después de la traumática experiencia.

El círculo de sospechosos se cierra sobre el entorno de las víctimas

Lourdes contó que el robo ocurrió mientras festejaban en un salón. “Estábamos bastante lejos de nuestra casa y creemos que no fue casualidad”, aseguró.

Según su testimonio, los intrusos tenían una llave y actuaron con total libertad, permaneciendo en la casa durante una hora. Incluso el perro de la familia no los atacó, lo que sugiere que los ladrones podrían ser personas conocidas.

Las cámaras de seguridad de edificios cercanos registraron la entrada y salida de los delincuentes, confirmando que uno de ellos quedó en el auto mientras los otros saqueaban el departamento. Además, los vecinos aportaron información: una mujer escuchó al perro ladrar y luego un golpe fuerte, seguido de silencio.

Daños materiales y el impacto emocional del robo

Al regresar a primera hora de la mañana, Lourdes y su esposo encontraron su hogar en total desorden: agujeros en las paredes, cama y sillón dañados, y objetos de valor robados. “Pasar de una noche linda a esto fue bastante feo”, expresó Lourdes a este medio. Y describió el fuerte impacto emocional que tuvo el hecho en pleno inicio de su vida de casados.

A pesar de la experiencia, Lourdes enfatizó que lo que más desean es recuperar la tranquilidad: “Ojalá podamos recuperar algo de lo que nos robaron, pero más que nada queremos tranquilidad”, concluyó.

La pareja ya realizó la denuncia correspondiente ante la policía y espera avances en la investigación para dar con los responsables.



