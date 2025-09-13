Thiago Medina continúa en “estado reservado”, según el último parte médico

Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano de 22 años, continúa en “estado crítico”, según reveló el último parte médico, tras haber sufrido un fuerte accidente vial con su moto anoche y aún cuenta con asistencia respiratoria.
Medina, padre de mellizas de un año y medio, se encuentra en
el hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia
Intensiva y, el último informe por parte de los profesionales se conoció cerca
de las 12 del mediodía y fue emitido hacia el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
El informe, a nombre del nosocomio, indicó: “Ingresó en
nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de
emergencias médicas, luego de haber sufrido un siniestro vial en la localidad
de Francisco Álvarez en Moreno”.
“El paciente ingresó en estado crítico y fue derivado de
manera inmediata a quirófano donde se le realizaron intervenciones de urgencia.
Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva en estado
reservado”, continuó el escrito.
“Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en su
atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la
evolución clínica”, concluyó el documento que terminó por oficializar la
información de Daniela Celis -madre de las mellizas- quien indicó que al joven
le extirparon el bazo y tendría un pulmón comprometido.
Según se conoció en las últimas horas, el ex participante se
encuentra conectado a un respirador artificial, se solicitan 25 dadores de
sangre para reponer el banco hospitalario y se encuentra acompañado por Celis,
su hermana Camila “Camilota” Medina y una persona más.
El siniestro ocurrió anoche cuando la motocicleta, conducida
por el ex Gran Hermano, impactó contra un Chevrolet Corsa y el hombre que
manejaba el vehículo está imputado por lesiones culposas.
