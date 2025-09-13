Murió un reconocido deportista de Brandsen luego de volcar en la ruta

ZONALES





Brandsen vive horas de enorme tristeza tras el fallecimiento de Joaquín Daguerre, un joven de 27 años muy querido en la comunidad y de amplia trayectoria en el ámbito deportivo, especialmente vinculado al club Estrella del Sur de San Vicente, donde integraba el cuerpo técnico.





El trágico accidente ocurrió en la mañana del sábado 13 de septiembre, cuando la Ford EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó sobre la Ruta 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos. Pese al rápido accionar del SAME y de los Bomberos Voluntarios, que trasladaron a los heridos al Hospital Municipal Francisco Caram, se confirmó poco después el deceso de Daguerre.





Una vida ligada al deporte





Joaquín se desempeñaba como preparador físico y actualmente dirigía las categorías 2015 y 2016 de Estrella del Sur, recientemente consagradas campeonas. En 2023 integró el cuerpo técnico de la Primera División del club que logró el histórico ascenso a la Primera C, y en 2024 fue parte de El Porvenir, equipo que se consagró campeón en la Primera D.





Su pasión por el fútbol, su compromiso y su cercanía con los chicos lo convirtieron en un referente entrañable tanto en San Vicente como en Brandsen, ciudad donde se formó como deportista en el Club Atlético y Progreso.





Dolor y despedidas





La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción. Desde Atlético y Progreso expresaron: “Joaco, tu pasión y amor por lo que hacías vivirá por siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar Rojiverde”.





En tanto, Estrella del Sur lo despidió con un sentido mensaje: “La familia de Estrella despide con profundo dolor a Joaquín Daguerre. Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Abrazamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”.





Otros heridos





En el vuelco también resultaron heridos Juanse Daguerre, quien fue trasladado a La Plata y se encontraría fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente, y Cristian Rodas, que permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca de Cañuelas.





Un adiós que duele en toda la región





Brandsen y San Vicente despiden a un joven que supo dejar huella en cada club y en cada grupo que lo rodeó. Su partida repentina enluta al deporte local y deja un vacío difícil de llenar, mientras toda la región acompaña con dolor a su familia, amigos y allegados.