MADARIAGA: Despiste y vuelco en Ruta 56 deja con golpes a una familia de Buenos Aires

MADARIAGA





Esta tarde, un automóvil protagonizó un accidente en el kilómetro 31 de la Ruta Provincial Nº 56, cuando por causas que aún se investigan perdió el control y terminó despistando para luego volcar en la banquina.





El vehículo involucrado fue una Honda CRV LX conducida por F. P., domiciliada en CABA, quien viajaba acompañada por sus dos hijos menores de edad de 11 y 8 años.





Tras el siniestro, personal de emergencias trasladó a los tres ocupantes al Hospital General de Madariaga, donde fueron atendidos. El parte médico indicó que tanto los menores como la conductora sufrieron excoriaciones leves, por lo que recibieron el alta médica a las pocas horas.





Afortunadamente, el accidente no dejó heridos de gravedad, aunque las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al circular por la ruta.





En el lugar trabajó personal de Policía Vial, Bomberos y AUBASA.