Dos personas hospitalizadas tras un impactante choque en la Ruta 88: uno de los conductores abandonó el auto

ZONALES

El accidente se dio a la altura del kilómetro 8 de la Ruta 88. Personal de bomberos asistió a dos personas que viajaban en uno de los autos y resultaron heridos.

Este sábado por la noche, cerca de las 21.30, un accidente vehicular provocó un corte parcial en la Ruta 88: a la altura del kilómetro 8, un BMW y un Volkswagen Gol impactaron brutalmente, por lo que fueron convocados los bomberos del Cuartel Batán para asistir a las víctimas.

El choque se dio de forma frontal por condiciones a establecer, por lo que ambos vehículo sufrieron graves roturas. En tanto, el Gol fue el que se llevó la peor parte del impacto.

A su llegada, los efectivos se anoticiaron de la falta de uno de los conductores. Quien viajaba a bordo del BMW abandonó el lugar antes de la llegada de los bomberos, por lo que no pudo ser identificado.

Por su parte, el conductor del Gol era un hombre oriundo de Miramar que se trasladaba junto a su esposa en el vehículo. Ambos presentaban politraumatismos por lo que una ambulancia del Same los trasladó hacia el hospital.