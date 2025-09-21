Santa Teresita: el temporal de viento y lluvia dejó casillas destruidas y árboles caídos

ZONALES

El fuerte temporal que azotó la región durante la noche del sábado provocó múltiples daños en la localidad de Santa Teresita, en el Partido de La Costa.





Las ráfagas de viento desplazaron más de diez metros una casilla de guardavidas ubicada en Costanera y calle 49, que terminó destruida por completo. Otra casilla también sufrió el mismo destino en Costanera y calle 39.





El fenómeno dejó además roturas de vidrieras, caída de postes, cables, toldos y chimeneas, así como ramas en distintos sectores de la ciudad balnearia.





Desde la delegación municipal informaron que entre la noche del sábado y la mañana del domingo se retiraron más de siete árboles que habían quedado obstruyendo calles, mientras que continuaban los trabajos para normalizar la situación.





Fotos: FM La Marea