Dos jóvenes ilesos tras un vuelco en Ruta 11

ZONALES





Un violento accidente se registró en la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 327, cerca del ingreso a Mar del Tuyú por avenida 58.





Un Volkswagen Vento, conducido por un joven de 22 años oriundo de San Clemente del Tuyú y acompañado por otro muchacho de 21 años, también residente en el Partido de La Costa, despistó, volcó y terminó dentro de una zanja con agua.





A pesar de la magnitud del siniestro, ambos ocupantes resultaron ilesos y pudieron salir del vehículo por sus propios medios.





La Policía Vial acudió al lugar tras un llamado al 911, minutos antes de las 7:00, y realizó tareas de balizamiento para ordenar el tránsito. Posteriormente, una grúa procedió a retirar el rodado siniestrado.