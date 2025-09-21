Home Ads Home Ads
Dos jóvenes ilesos tras un vuelco en Ruta 11

cnm septiembre 21, 2025

Un violento accidente se registró en la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial N° 11, a la altura del kilómetro 327, cerca del ingreso a Mar del Tuyú por avenida 58.


Un Volkswagen Vento, conducido por un joven de 22 años oriundo de San Clemente del Tuyú y acompañado por otro muchacho de 21 años, también residente en el Partido de La Costa, despistó, volcó y terminó dentro de una zanja con agua.


A pesar de la magnitud del siniestro, ambos ocupantes resultaron ilesos y pudieron salir del vehículo por sus propios medios.


La Policía Vial acudió al lugar tras un llamado al 911, minutos antes de las 7:00, y realizó tareas de balizamiento para ordenar el tránsito. Posteriormente, una grúa procedió a retirar el rodado siniestrado.


