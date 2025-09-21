El angustiante posteo de las hermanas de Thiago Medina antes de recibir el parte médico: “Momentos difíciles”

En medio de una profunda incertidumbre y preocupación,
Camilota y Brisa, las hermanas de Thiago Medina, compartieron un conmovedor
mensaje en sus redes sociales, donde expresaron el duro momento que atraviesa
su familia luego del accidente que dejó al ex participante de Gran Hermano
luchando por su vida.
A través de una historia publicada en Instagram, las jóvenes
abrieron su corazón y hablaron del estado de salud de su hermano, quien se
encuentra internado en grave estado. “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los
momentos más difíciles. Nuestro hermano, nuestra alegría y luz, está luchando
por su vida después de un accidente”, escribieron en un texto cargado de
angustia, fe y agradecimiento.
El mensaje continúa con un reconocimiento a quienes
acompañan desde el primer momento: “Sabemos que no estamos todos: sentimos el
cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos sigue y nos
apoya. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la
esperanza”.
Por último, las hermanas de Thiago cerraron el mensaje con
una frase cargada de fuerza y esperanza: “Con la fuerza de todos creemos que
muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre”.
Mientras se espera un nuevo parte médico oficial, el entorno
de Thiago se mantiene unido, aferrado a la esperanza de una pronta
recuperación. En redes, cientos de seguidores ya se volcaron con mensajes de
apoyo y oración.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes