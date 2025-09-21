Árboles caídos, autos aplastados y semáforos derribados: el saldo del temporal en Mar del Plata

ZONALES

Un fuerte temporal de viento y lluvia azotó a Mar del Plata durante el fin de semana y dejó múltiples consecuencias en distintos barrios de la ciudad.





Según el registro oficial, se acumularon más de 80 milímetros de agua en los últimos días, mientras que las ráfagas de viento provocaron la caída de seis árboles. Uno de los casos más graves se produjo en el barrio Caisamar, donde un ejemplar de gran porte se desplomó sobre dos autos estacionados y los dejó completamente dañados.

En el barrio Alfar, la Ruta 11 permaneció cortada en la mañana del domingo por la caída de otro árbol. En la zona costera, dos semáforos terminaron derribados por la fuerza del viento, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación.





También se registraron anegamientos en Termas Huinco, La Herradura, Autódromo y Punta Mogotes, aunque no hubo necesidad de evacuar a vecinos.

Cuadrillas de Defensa Civil y personal de la Municipalidad trabajaron intensamente para despejar calles, reestablecer el tránsito y garantizar la seguridad. “El temporal dejó daños materiales, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni familias evacuadas”, destacaron desde el área comunal.