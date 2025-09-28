Repudio por cánticos antisemitas de estudiantes de una escuela privada en su viaje de egresados

Una fuerte polémica se desató en las últimas horas luego de que se difundiera un video en el que estudiantes del último año de secundaria de la escuela privada Humanos, de Canning, entonaran cánticos antisemitas durante su viaje de egresados. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a un grupo de adolescentes cantando en el micro de traslado frases de odio contra la comunidad judía.





El episodio ocurrió el pasado miércoles 10 de septiembre, aunque recién salió a la luz este domingo, cuando el periodista Dani Lerer lo publicó en su cuenta de X. En el video se escucha claramente a los jóvenes corear: “Hoy quemamos judíos”, mientras se encontraban en un micro de dos pisos junto a estudiantes de la escuela ORT, de reconocida tradición judía.





Según relató Lerer, el material no fue difundido por los propios alumnos sino que llegó a sus manos de manera privada. El periodista destacó, además, un detalle que generó aún más indignación: la presencia de un padre que viajaba como adulto responsable del grupo, quien aparece en las imágenes desde la primera fila del colectivo, arengando a los chicos. También se observa a un coordinador de la empresa organizadora Baxtter.





Las repercusiones no tardaron en llegar. El propio presidente Javier Milei expresó su repudio desde su cuenta personal de X, donde escribió de manera breve pero contundente: “Repudiable, Fin”.





El descargo de la escuela Humanos





Ante la magnitud de la polémica, la institución privada se vio obligada a pronunciarse públicamente. En un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram, la escuela Humanos, cuyo lema institucional es “20 años construyendo personas más humanas”, aseguró: “Dado los hechos de público conocimiento y la viralización de un video en redes sociales, la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.





ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Dato de color, la escuela dice ser "Embajadora Mundial de la paz" pic.twitter.com/lcuLp0rU00 — Dani Lerer (@danilerer) September 28, 2025

La institución también apuntó contra la empresa de turismo y su personal: “De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”.





Respecto a los cánticos, aclararon que no reflejan de ninguna manera los valores de la escuela: “Nuestra comunidad educativa se basa en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, remarcaron.





En ese sentido, anticiparon que se adoptarán medidas disciplinarias internas y que se trabajará en programas de sensibilización. “Renovamos así nuestro compromiso contra todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”, añadieron.





Finalmente, el colegio informó que ya tomó contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), con el objetivo de realizar capacitaciones y revisar lo sucedido. “Con la DAIA emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”, confirmaron.