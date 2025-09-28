MIRAMAR: Identificaron a la mujer que murió tras saltar de una avioneta y no abrirse su paracaídas

Una tarde de entrenamiento y adrenalina terminó en tragedia en el aeroclub de Miramar, donde una mujer de 52 años perdió la vida de manera instantánea al fallar el sistema de paracaídas que debía salvarle la vida.





La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, oriunda de San Ignacio, Misiones, quien había viajado especialmente a la Costa Atlántica para participar de una jornada de saltos junto a otros aficionados del paracaidismo. En sus redes sociales se mostraba sonriente y apasionada por esta disciplina extrema, compartiendo fotos a bordo de avionetas y en pleno descenso desde el cielo.





El siniestro ocurrió alrededor de las 14 horas del domingo, cuando Back abordó una avioneta y se lanzó al vacío desde varios cientos de metros de altura. Según las primeras pericias, el paracaídas principal no se abrió y tampoco habría funcionado el sistema de emergencia, provocando que la mujer impactara violentamente contra el suelo. El golpe fue fatal: perdió la vida en el acto.





De inmediato, personal policial y sanitario se hizo presente en el predio del aeroclub, ubicado en el kilómetro 5,5 de la ruta provincial 77. Los efectivos constataron el deceso y procedieron a secuestrar el arnés y la mochila de paracaídas, que serán sometidos a pericias técnicas para determinar las causas de la falla.





La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, titular de la UFI N°11, quien ordenó la realización de la autopsia este lunes y el relevamiento de testimonios entre los presentes. Además, se indaga sobre las condiciones de seguridad del salto y la revisión previa del equipo que utilizaba la víctima.





Back era una mujer reconocida en el ámbito del paracaidismo recreativo: integraba la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata y solía participar de entrenamientos y encuentros. Sus compañeros quedaron conmocionados por el desenlace inesperado y doloroso de una práctica que ella consideraba una pasión.





La jornada, que había comenzado como una cita de camaradería y desafío deportivo, se tiñó de luto en cuestión de segundos. Ahora, la Justicia intenta determinar si se trató de un desperfecto técnico, una falla humana o una combinación de ambas circunstancias lo que provocó la muerte de Rosana Mabel Back.