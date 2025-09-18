Murió un famoso relator del fútbol argentino: "Cantame, Walter, cantame un gol"

NACIONALES

El dolor en el ambiente periodístico y del fútbol es proporcional a semejante carrera que trazó el relator durante su recorrido. Estuvo ni más ni menos que en cinco mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos. Hizo vibrar al público con su voz en los superclásicos y también dejó su firma en libros que escribió mezclando sus pasiones: la política, la poesía, la pelota y el humor.

Walter Saavedra tenía 68 años y hoy se conoció la noticia de su muerte. En su Mar del Plata natal fue arquero, hasta que las rodillas le dijeron basta a sus 17 años. Entonces, empezó a colarse entre las cabinas de los estadios locales hasta que lo predestinado se concretó: le dieron un micrófono para que relate.

Desde entonces, más de cuatro décadas de profesionalismo lo acompañaron por canchas de todo el planeta. Trabajó para Radio El Mundo, Radio Splendid, Radio Colonia, Radio Buenos Aires, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. En televisión, estuvo en Canal 11 y Canal 7. Además, escribió el libro "Hambre de gol". Su última incursión fue en FM Santa Fe y, tal prestigio generó, que hoy les envió a sus familias las condolencias el Club Atlético Unión.