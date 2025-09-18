Murió un famoso relator del fútbol argentino: "Cantame, Walter, cantame un gol"

El dolor en el ambiente periodístico y del fútbol es proporcional a semejante carrera que trazó el relator durante su recorrido. Estuvo ni más ni menos que en cinco mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos. Hizo vibrar al público con su voz en los superclásicos y también dejó su firma en libros que escribió mezclando sus pasiones: la política, la poesía, la pelota y el humor.
Walter Saavedra tenía 68 años y hoy se conoció la noticia de
su muerte. En su Mar del Plata natal fue arquero, hasta que las rodillas le
dijeron basta a sus 17 años. Entonces, empezó a colarse entre las cabinas de
los estadios locales hasta que lo predestinado se concretó: le dieron un
micrófono para que relate.
Desde entonces, más de cuatro décadas de profesionalismo lo
acompañaron por canchas de todo el planeta. Trabajó para Radio El Mundo, Radio
Splendid, Radio Colonia, Radio Buenos Aires, Radio Rivadavia, Radio Nacional,
Radio Belgrano y Radio Mitre. En televisión, estuvo en Canal 11 y Canal 7.
Además, escribió el libro "Hambre de gol". Su última incursión fue en
FM Santa Fe y, tal prestigio generó, que hoy les envió a sus familias las
condolencias el Club Atlético Unión.
