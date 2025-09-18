Fue al cumpleaños de su hija y el nuevo novio de su expareja lo apuñaló por celos

NACIONALES

La fiesta de cumpleaños de una nena de 7 años terminó en un grave episodio de violencia. Su papá, de 47 años, había llegado al festejo cuando el actual novio de su ex comenzó a mostrarse molesto y, según relató la víctima, dio muestras de celos antes de atacarlo.

En medio de la reunión, el agresor lo apuñaló con un cuchillo tipo “sierrita”, provocándole una profunda herida en la pierna derecha. La escena desató la conmoción entre los presentes, que intentaron asistirlo hasta la llegada de los médicos.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde los profesionales confirmaron que la lesión había afectado una vena y comprometía arterias de la zona. Por ese motivo quedó internado en observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

Mientras permanece hospitalizado, la víctima radicó la denuncia por el ataque. Hasta el momento no trascendió si el agresor fue detenido. El violento hecho es investigado por la Policía de Santiago del Estero.