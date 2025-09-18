Lo buscaban por todos lados y en realidad estaba escondido por abusador: ahora va a juicio

Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó revelando una historia aberrante en el valle de Traslasierra. La Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero confirmó que Juan José Vidal, de 57 años, irá a juicio acusado de abuso sexual gravemente ultrajante en forma continuada y agravada, amenazas calificadas, coacción y promoción a la corrupción de menores agravada y reiterada.

Los hechos investigados ocurrieron en las localidades de Mina Clavero y Cura Brochero. Durante semanas, la cara de Vidal circuló en redes sociales por un motivo totalmente distinto: estaba desaparecido desde el 21 de julio y su familia lo buscaba intensamente. Incluso se difundieron fotos y detalles de cómo había sido visto por última vez.

La supuesta desaparición se extendió durante casi 20 días, hasta que el 14 de agosto fue hallado en barrio Parque Futura de Córdoba capital. Lo que en principio parecía un reencuentro con alivio para sus seres queridos se convirtió en un vuelco total: ese mismo día quedó detenido por orden de la fiscalía de Cura Brochero.

Vidal fue trasladado a la comisaría de Mina Clavero y desde entonces permanece detenido. Ahora, con la causa elevada a juicio, enfrentará las graves acusaciones en su contra, mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades por los hechos cometidos en Traslasierra.