Madariaga: familias impulsan el grupo “Yo Te Veo” para promover inclusión y accesibilidad

En la jornada de ayer, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y del Área de Discapacidad Municipal participaron de una reunión con integrantes de “Yo Te Veo”, un grupo conformado por familias de personas con discapacidad que busca instalar la temática en la agenda local.
El encuentro tuvo como objetivo principal la presentación del grupo, donde las familias remarcaron: “Nuestro propósito es destacar la importancia de la inclusión y la accesibilidad para las personas con discapacidad, trabajando colectivamente y realizando acciones en conjunto con un mismo fin”.
Además, señalaron: “Queremos generar conciencia de las barreras que atravesamos a diario quienes transitamos este camino, y construir una sociedad más empática, respetando a nuestro par”.
Desde el municipio, las autoridades destacaron el espacio de escucha, intercambio y construcción colectiva, y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por una comunidad más inclusiva, empática y respetuosa.
El grupo invitó a la comunidad a participar de una encuesta anónima para reflexionar y aportar ideas sobre inclusión en la ciudad: Formulario de participación
📧 Contacto: yoteveomadariaga@gmail.com
📲 Instagram: @yoteveomadariaga
