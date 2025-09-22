MADARIAGA: Los estudiantes festejaron su día con barro, juntada, desfile, quema de momo y baile

MADARIAGA

La Estudiantina tuvo una nueva edición en Madariaga y se destaca por sobre otros festejos de la región por el acompañamiento y colorido que le ponen los egresados quienes llegan a contagiar a los más grandes y los movilizan durante el tradicional desfile y el espectáculo que se monta en el Parque Anchorena.





Desde muy temprano los jóvenes salieron del baile que se desarrolló en el Club El León y fueron escoltados por personal de la secretaría de seguridad hasta el complejo del Circuito El Rebelde en donde se lanzaron al barro. Muchos padres se acercaron al lugar y el barrio impidió que algunos pudieran salir con normalidad por lo que se requirió de ayuda.





A media mañana todos avanzaron hasta el Parque Anchorena en donde se montó una feria con puestos de artesanos y gastronómicos. Esperaron hasta el inicio del desfile y disfrutaron de algo de música.





Ya el desfile se realizó con normalidad, a pesar de una intensa lluvia que cayó minutos antes del comienzo del mismo, y más de 20 establecimientos dijeron presente por lo que se pudo ver sobre Sarmiento centenares de niños que participaron con diversos atuendos que fueron confeccionados en las últimas semanas.





Al retornar al parque Anchorena, y con más de 3.000 personas presentes, se encendió el momo que este año representó al personaje Tung Tung Sahur; que es un meme viral y una tendencia en redes sociales, especialmente TikTok, que presenta a una criatura de madera animada inspirada en un artefacto de entrenamiento indonesio llamado mugdar. El meme se basa en un canto rítmico y pegadizo, a menudo relacionado con la práctica musulmana de la comida previa al amanecer durante el Ramadán, conocida como sahur.





Hubo bengalas, cánticos y alegrías de los egresados de todos los colegios. Sobre el escenario montado se desplegó un show de murga, la banda Va De Nuevo y el DJ Tomi Navarro.