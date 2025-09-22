MADARIAGA: Los estudiantes festejaron su día con barro, juntada, desfile, quema de momo y baile

La Estudiantina tuvo una nueva edición en Madariaga y se
destaca por sobre otros festejos de la región por el acompañamiento y colorido
que le ponen los egresados quienes llegan a contagiar a los más grandes y los
movilizan durante el tradicional desfile y el espectáculo que se monta en el
Parque Anchorena.
Desde muy temprano los jóvenes salieron del baile que se
desarrolló en el Club El León y fueron escoltados por personal de la secretaría
de seguridad hasta el complejo del Circuito El Rebelde en donde se lanzaron al
barro. Muchos padres se acercaron al lugar y el barrio impidió que algunos
pudieran salir con normalidad por lo que se requirió de ayuda.
A media mañana todos avanzaron hasta el Parque Anchorena en
donde se montó una feria con puestos de artesanos y gastronómicos. Esperaron
hasta el inicio del desfile y disfrutaron de algo de música.
Ya el desfile se realizó con normalidad, a pesar de una
intensa lluvia que cayó minutos antes del comienzo del mismo, y más de 20
establecimientos dijeron presente por lo que se pudo ver sobre Sarmiento
centenares de niños que participaron con diversos atuendos que fueron confeccionados
en las últimas semanas.
Al retornar al parque Anchorena, y con más de 3.000 personas
presentes, se encendió el momo que este año representó al personaje Tung Tung
Sahur; que es un meme viral y una tendencia en redes sociales, especialmente
TikTok, que presenta a una criatura de madera animada inspirada en un artefacto
de entrenamiento indonesio llamado mugdar. El meme se basa en un canto rítmico
y pegadizo, a menudo relacionado con la práctica musulmana de la comida previa
al amanecer durante el Ramadán, conocida como sahur.
Hubo bengalas, cánticos y alegrías de los egresados de todos
los colegios. Sobre el escenario montado se desplegó un show de murga, la banda
Va De Nuevo y el DJ Tomi Navarro.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
