MADARIAGA: Falleció el ex intedente interino Carlos Balcarce

MADARIAGA

En la noche del viernes dejó de existir el ex intendente interino Carlos Balcarce, a los 77 años, luego de sufrir una descompensación a causa de un ataque cardíaco.

El reconocido afiliado radical fue quien ejerció el máximo cargo de la ciudad en diversos períodos de inicios de la década del 90.

Era un gran conocedor de las leyes municipales y, su sapiencia, lo había llevado a ocupar cargos en gabinetes como la secretaría de Legal y Técnica en los primeros años de gobierno de Esteban Santoro hasta su jubilación. También fue en diversas oportunidades concejal en el HCD.

Carlos Balcarce, abogado de profesión y siempre ligado al radicalismo, fue profesor en distintas escuelas secundarias de la ciudad en materias vinculadas al derecho y la ciudadanía.

Sus pares políticos remarcaban su respetuosidad pero también su ímpetu para mantener debates y expresar sus ideas.

Sus restos son velados esta mañana en Casa Meoqui de nuestra ciudad.