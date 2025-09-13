VILLA GESELL: detuvieron a dos hombres y recuperaron 300 metros de cable subterráneo que estaba siendo robado

ZONALES

Un operativo realizado en la madrugada llevó a la detención de dos hombres que, según la denuncia, sustraían cables subterráneos de la empresa de telecomunicaciones COTEL. La intervención, a cargo de la Guardia Urbana y la Policía local, permitió interceptar el camión utilizado por los sospechosos y recuperar aproximadamente 300 metros de cable multipar subterráneo, además de un malacate motor para extraer los rollos.





El hecho se conoció tras un llamado al centro de comunicaciones (Base COM) que alertó sobre masculinos sustrayendo cables en la intersección de Paseo 112 y Boulevard y desplazándose en un camión Ford F400 color blanco con lona azul. La Guardia Urbana inició la persecución y, con la llegada del personal policial según relataron a CNm fuentes policiales, el vehículo fue interceptado en Paseo 110 y Avenida 8, donde se procedió a la aprehensión de los ocupantes.





Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis Benítez (38) y Walter Omar Fugarola (48). Ambos fueron encontrados preparando el camión sobre un boca calle —una maniobra para reanudar la sustracción desde la vía pública— por lo que se procedió al secuestro del rodado y de las herramientas y cableado hallados.





Personal de COTEL LTDA reconoció los cables incautados como propiedad de la empresa.





Con estos datos la fiscalía 7 de Villa Gesell validó la aprehensión y la incautación del rodado, junto con herramientas y un malacate mecánico.