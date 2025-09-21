MADARIAGA: demoraron a un joven tras intentar robar en un local de ropa

MADARIAGA

Un joven de 22 años fue aprehendido este viernes por la tarde acusado de robo en grado de tentativa, luego de intentar sustraer una prenda de vestir de un comercio céntrico.

El hecho ocurrió cerca de las 18 en Tienda Camiluna, ubicada en Belgrano 956, cuando personal policial de la Estación Comunal fue alertado por un llamado al 911. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una empleada del local, quien relató que un hombre había dañado el sensor de seguridad y parte de la tela de una chomba marca Zitro con intenciones de robarla.

Gracias a las cámaras de seguridad, la trabajadora pudo identificar al sospechoso, quien fue interceptado poco después. El individuo, de 22 años, fue trasladado a la dependencia policial tras ser revisado en el hospital local.

En el procedimiento, también se incautaron la prenda y el sensor de seguridad dañados, los cuales quedaron como prueba.