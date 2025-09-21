MADARIAGA: Condenaron a un mecánico a 3 años y medio de prisión por violencia de género y otros delitos

MADARIAGA





En el marco de un juicio abreviado realizado en el Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial, el juez subrogante Jorge Martínez Mollard condenó a I. N. C., vecino de General Madariaga, a la pena de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.





La sentencia recayó sobre C., de 33 años, mecánico de nuestra localidad, quien fue hallado responsable de una serie de hechos de violencia de género contra su ex pareja, además de lesiones y desobediencia reiterada de órdenes judiciales. El acuerdo había sido consensuado entre el fiscal Mario Rafael Pérez y el defensor oficial Juan Martín Enzagaray, y fue aceptado por el imputado.





Los hechos





De acuerdo a la investigación judicial, C. protagonizó múltiples episodios de amenazas, agresiones físicas y desobediencias a restricciones de acercamiento entre 2021 y 2025.





Entre los hechos probados se destacan:

Amenazas directas a su pareja en 2021.

Un intento de incendio dentro de la vivienda en 2022.

Reiterados ingresos a la casa de su ex pareja, pese a las medidas de restricción vigentes.

Golpes y lesiones leves ocasionados a la mujer en julio de 2022.

Una grave agresión en la que intentó amedrentarla asegurando que tenía un arma de fuego.

Lesiones culposas a una vecina en un choque de motos, al conducir sin licencia.

Nuevas violaciones a las medidas de prohibición de contacto, incluso con regalos intimidatorios y amenazas a la familia de la víctima.





La condena





El juez Martínez Mollard lo declaró penalmente responsable de los delitos de amenazas, amenazas agravadas, lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, lesiones culposas, y ocho hechos de desobediencia judicial.





En consecuencia, resolvió imponerle una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.