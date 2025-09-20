MADARIAGA: una conductora alcoholizada atropelló a cuatro jóvenes en la madrugada

MADARIAGA





Un grave accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado en Madariaga, cuando una conductora que manejaba en estado de ebriedad embistió a cuatro jóvenes que caminaban por la vía pública.





El hecho se produjo alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de las calles Perú y Alem, donde un automóvil Ford Ka gris, chocó a los peatones por causas que aún se investigan.





La conductora, de 28 años, presentaba evidente aliento etílico al momento de ser entrevistada por la policía. Personal de tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.





Las víctimas fueron identificadas como Ariel G. (21 años), Lucas Santiago P. (20), Antony Alcides M. (20) y Nicolás Federico R. (20). Debido a las lesiones sufridas, los cuatro fueron trasladados en una ambulancia al hospital local para su atención.





La conductora también fue llevada al nosocomio para la extracción de sangre y exámenes médicos, mientras que la policía preservó la escena y solicitó la intervención de la Policía Científica de Pinamar para realizar las pericias correspondientes.





