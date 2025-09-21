La Plata: repartidor se defendió de dos motochorros y le dispararon con un arma de aire comprimido

NACIONALES

Un repartidor fue interceptado este viernes por la noche en La Plata por dos motochorros que intentaron robarle la moto. El hecho ocurrió cerca de las 21 en la calle 5, entre 36 y 37, en pleno barrio Norte.





Según se supo, los delincuentes se acercaron en moto y amenazaron al trabajador para sustraerle el vehículo. Sin embargo, la víctima reaccionó a golpes de puño y patadas, logrando evitar el robo. El forcejeo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.





Frustrados en su intento, los asaltantes retrocedieron, pero antes de escapar, uno de ellos extrajo un arma de aire comprimido y disparó contra el repartidor. El proyectil impactó en el cuerpo de la víctima, provocándole dolor pero sin llegar a perforar la piel, por lo que no requirió atención médica inmediata.





El violento episodio encendió la alarma entre trabajadores de delivery de la ciudad, que reclamaron más seguridad y patrullajes en la zona. Según informaron medios locales, hasta el momento no se radicó una denuncia formal por el hecho.