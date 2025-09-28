La mamá de una de las chicas asesinadas dijo que el Pequeño J no es el responsable del triple crimen

NACIONALES





El caso del triple crimen de Florencio Varela volvió a sumar un giro inesperado tras las declaraciones de Sabrina, la madre de Morena Verdi, una de las jóvenes asesinadas. En una entrevista radial, la mujer se distanció de la investigación oficial y negó la hipótesis que apunta a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, como presunto autor intelectual de los homicidios.





Con la voz quebrada, Sabrina cuestionó la figura del joven de 20 años, de nacionalidad peruana, y sostuvo que no se corresponde con el perfil que le adjudican los investigadores. “Para mí a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco. No parece… Sin ofender a un verdulero... En serio, gente. No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él”, expresó.





Según su versión, el muchacho no sería el líder de la organización, sino apenas un integrante de cuarta o tercera línea dentro de la estructura criminal. A pesar de los múltiples allanamientos realizados en las últimas horas por efectivos de la Policía Bonaerense en distintos barrios de Florencio Varela, Pequeño J sigue prófugo.





Sabrina también lanzó fuertes críticas hacia la investigación en curso. “Hay personas que quieren desviar la investigación por el crimen de las tres jóvenes. Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo chicas para que deje de hacer ruido la de ellas. No quieren que hagamos ruido pero yo voy a seguir. Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie”, denunció.





La madre de Morena participó además de la marcha del sábado en Plaza de Mayo, convocada por organizaciones sociales y políticas bajo el lema de Ni Una Menos: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”. Allí se produjeron incidentes cuando un grupo de manifestantes increpó al periodista de LN+ Roberto Funes Ugarte, quien debió retirarse escoltado. Sabrina apuntó directamente contra él. “El señor Robertito... Voy a buscar grabaciones y le voy a hacer un juicio. Si lo tengo delante sí le meto una piña, porque yo soy la mamá de Morena, vos no podés venir a decir que ‘eso le pasó por puta’. Yo no lo sabía, pero lo dijo en una nota, no sé en dónde”, aseguró, aunque no hay registros de que el comunicador haya hecho esa declaración.





La tensión derivó en empujones, corridas y forcejeos que también alcanzaron a la propia Sabrina. “Yo no entendía nada. Cuando llegué a la esquina me encerraron y lo dejaron pasar a él, ahí veo que se le van encima a mi hijo… La policía no me toca más a nadie. Las fuerzas son un asco, no pueden hacer eso, no tienen respeto por nada. Le tuve que gritar en la cara que era la mamá de Morena”, relató. Luego añadió: “Ahora en un rato me están viniendo a buscar para ir al hospital porque tengo el brazo lastimado... Mi hija me preguntó si me dolía y le dije: ‘No, con lo que le habrá dolido a tu hermana...’”.





En otro pasaje de la entrevista, rechazó de manera categórica que su hija y Brenda —la otra joven de 20 años asesinada junto a la adolescente de 15— se dedicaran a la prostitución o hubieran estado vinculadas a un robo de drogas. “Yo soy asistente gerontológica... Te tengo que explicar todo esto para decir que las nenas no murieron por prostitutas. ¿Vivo al día y me dicen que mi hija roba? No ando comprando cosas raras, me van a ver comprando cigarrillos”, lamentó.





Finalmente, pidió respeto y prudencia en el tratamiento del caso. “En vez de ser las víctimas estamos en el ojo de la tormenta, se van de tema. Ustedes quieren noticias, pero no supongan. Quieren investigar a las familias, investiguen, pero investiguen a las tres familias”, concluyó.





El triple crimen de Florencio Varela sigue siendo un caso cargado de interrogantes, con una investigación que se ramifica en distintas hipótesis y con un trasfondo social atravesado por el reclamo de justicia y la desconfianza hacia las instituciones.