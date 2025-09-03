Javier Milei cerró la campaña bonaerense en Moreno en medio de un fuerte operativo y algunos incidentes

NACIONALES





Javier Milei cerró anoche la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Moreno, en un acto que estuvo marcado por incidentes entre militantes y manifestantes opositores, en el que incluso un periodista resultó herido. Desde el escenario, el Presidente lanzó duras críticas al kirchnerismo, defendió a su hermana, Karina Milei, y aseguró que la pelea electoral con el peronismo está en “empate técnico” de cara a las elecciones del próximo domingo. “Rechazo las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, afirmó, y enmarcó los cuestionamientos a su gestión en “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.





En un discurso cargado de definiciones políticas y apelaciones a sus seguidores, Milei denunció que, cuando las operaciones mediáticas no logran su cometido, “proceden a la intimidación física”. Allí recordó que “días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín” y agregó: “En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal Nisman. Se metieron con mi hermana”, en referencia a Karina, secretaria general de la Presidencia. Si bien habló del clima de hostigamiento, evitó mencionar la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).





Con un tono desafiante, advirtió: “¿No tomaron nota de que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”. Luego apuntó al oficialismo provincial: “Al kirchnerismo este escenario le aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”. También llamó a garantizar una fuerte participación en las urnas: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”, advirtió, y pidió fiscalizar cada escuela para evitar lo que definió como intentos de fraude. “Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, aseguró.





El acto, que contó con la presencia de Karina Milei, candidatos provinciales y figuras nacionales de LLA como José Luis Espert y Sebastián Pareja, fue observado con recelo por el gobernador Axel Kicillof, quien lo calificó como parte de una “estrategia de caos y violencia”. Milei respondió endureciendo su discurso y ratificando su mensaje: “Lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”. Cerró la jornada con una advertencia final: “Hasta el 26 de octubre nos van a poner obstáculos y los vamos a pasar”, dejando planteado que la elección, según su propio diagnóstico, está definida “punto a punto” y que el desenlace dependerá de la movilización de sus votantes.