Se definieron los madariaguenses que competirán en la final de los Juegos Bonaerenses

MADARIAGA

La delegación cultural de General Madariaga participó ayer de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025 en la ciudad de Tandil.





Como resultado, quienes obtuvieron el primer puesto en su disciplina lograron el pase a la gran final, que se disputará en Mar del Plata el próximo mes.





A continuación, el listado de los madariaguenses clasificados:

María Laura Mondani (Fotografía – Adultos Mayores)

Sara Faustina Juárez (Poesía – Adultos Mayores)

Juan Antonio Carrasco Penas (Cuento – Sub 15)

Charo Guevara Degen (Arte Circense – Juvenil)

Luciano Montenegro y Sofía Samec Ruiz (Tango – Juvenil)

Sabina Ferrara Caro y Juan Ignacio Rost (Danza Folclórica – Sub 15)

Mailen Agostina Bustamante y Nicolás Arbiza (Danza Folclórica – Sub 18)

Paola Rosas y Valerio Tochi Guerrero (Danza Folclórica – PCD)

Genaro Tisera Gómez (Malambo – Sub 15)

Benjamín Luján De Lisa (Malambo – Sub 18)