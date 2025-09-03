"Retrato de una dama": la familia Kadgien entregó a la Justicia el cuadro robado por el nazismo

ZONALES





"Retrato de una Dama", el cuadro robado por el nazismo a un galerista de origen judío durante la ocupación nazi en Países Bajos y que apareció de manera fortuita en un chalet de Parque Luro, fue entregado a la justicia federal por los herederos del jerarca nazi, Friedrich Kadgien.

La entrega del cuadro por parte de una de las hijas de Kadgien, se realizó luego del intento por llevar la investigación judicial al fuero civil. El martes pasado, el abogado Carlos Murias había presentado una demanda en el Juzgado Civil y Comercial Nº 11 a través de la cual Patricia Kadgien reclamaba la propiedad de la pintura robada ante la nuera del galerista Jacques Goudstikker, quien murió mientras escapaba del nazismo en 1940.

Marei Von Saher, de 81 años y residente en Nueva York es quien lleva adelante la búsqueda de las obras robadas a su suegro por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, la jueza Patricia Noemí Juárez, se declaró incompetente al entender que la investigación debe continuar en el fuero federal por tratarse de un delito penal con dimensiones internacionales. De hecho la jueza hizo mención en su argumentación que la búsqueda del cuadro está en manos de Interpol.

El matrimonio Kadgien-Cortegoso está involucrado en una investigación por encubrimiento de contrabando agravado. En el marco de la causa, ambos cumplen un arresto domiciliario de 72 horas por entorpecer el trabajo de la justicia.

El arresto se dio en consonancia con cuatro nuevos allanamientos en busca del cuadro que incluyeron un departamento de calle Santa Fe al 1700 donde vive uno de los hijos de Kadgien.

La pista definitiva del hallazgo surgió de un aviso de venta de la vivienda de Cardiel al 4100, perteneciente a los Kadgien. Una de las fotos del living muestra claramente el cuadro colgado en la pared, lo que confirmó la presencia de la obra tras casi 80 años de búsqueda.

"Retrato de una dama" es obra del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, posteriormente llamado Vittore Ghislandi, y más conocido como Fra Galgario, fallecido la ciudad de Bérgamo en 1743. En el siglo XX estaba en manos del galerista judío holandés Jacques Goudstikker, que murió en 1940 cuando intentaba escapar de la invasión nazi.