Horror en Salta: encontraron muerta en un descampado a una mujer que estaba desaparecida desde hacía dos días

Una mujer que estaba desaparecida desde hacía dos días fue
encontrada muerta este sábado en un descampado de Salta.
Se trata de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años que
había sido denunciada como desaparecida por su hija el jueves por la tarde.
La denunciante, oriunda de la localidad de Joaquín V.
González, advirtió a las autoridades que su madre estaba medicada
psiquiátricamente.
A partir de la denuncia, se dispuso un intenso operativo
para dar con el paradero de la mujer. Sus familiares precisaron que medía 1,60,
que tenía el pelo teñido de colorado y que siempre tenía puesto un collar con
la imagen de la Virgen de Huachacana.
La rápida intervención de la Policía de Salta no tuvo éxito
hasta el sábado por la tarde, cuando encontraron el cuerpo de la mujer.
El cuerpo fue encontrado en un descampado de la localidad de
Joaquín V. Gonzalez, donde vivía la víctima.
Según informaron fuentes oficiales del caso al medio El
Tribuno de Salta, el cuerpo de la mujer fue reconocida por los vecinos en una
zona de monte cercana a su domicilio, ubicado puntualmente en el barrio El
Alto.
Tras el aviso a la Policía de Salta, la fiscal María Celeste
García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso
la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el
lugar del hallazgo.
Entre las medidas adoptadas, la investigadora ordenó la
realización de una autopsia para establecer con exactitud la causa y el momento
de la muerte
Las pericias sobre el cuerpo de la víctima serán
fundamentales para confirmar si se trató de un crimen y, en caso de que sí,
investigar quién pudo ser el asesino.
Hasta el momento, la causa que investiga la fiscal García Piscacic
está caratulada como averiguación de muerte.
