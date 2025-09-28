Horror en Salta: encontraron muerta en un descampado a una mujer que estaba desaparecida desde hacía dos días

NACIONALES

Una mujer que estaba desaparecida desde hacía dos días fue encontrada muerta este sábado en un descampado de Salta.

Se trata de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años que había sido denunciada como desaparecida por su hija el jueves por la tarde.

La denunciante, oriunda de la localidad de Joaquín V. González, advirtió a las autoridades que su madre estaba medicada psiquiátricamente.

A partir de la denuncia, se dispuso un intenso operativo para dar con el paradero de la mujer. Sus familiares precisaron que medía 1,60, que tenía el pelo teñido de colorado y que siempre tenía puesto un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.

La rápida intervención de la Policía de Salta no tuvo éxito hasta el sábado por la tarde, cuando encontraron el cuerpo de la mujer.

El cuerpo fue encontrado en un descampado de la localidad de Joaquín V. Gonzalez, donde vivía la víctima.

Según informaron fuentes oficiales del caso al medio El Tribuno de Salta, el cuerpo de la mujer fue reconocida por los vecinos en una zona de monte cercana a su domicilio, ubicado puntualmente en el barrio El Alto.

Tras el aviso a la Policía de Salta, la fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar del hallazgo.

Entre las medidas adoptadas, la investigadora ordenó la realización de una autopsia para establecer con exactitud la causa y el momento de la muerte

Las pericias sobre el cuerpo de la víctima serán fundamentales para confirmar si se trató de un crimen y, en caso de que sí, investigar quién pudo ser el asesino.

Hasta el momento, la causa que investiga la fiscal García Piscacic está caratulada como averiguación de muerte.