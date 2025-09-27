Buscan a una mujer que está desaparecida hace más de una semana con su bebé de un mes

NACIONALES





Una mujer de 35 años y su bebé de un mes son buscadas intensamente hace más de una semana y fueron vistas por última vez en Melchor Romero.

Hace más de una semana, una mujer y su bebé de un mes están desaparecidas en La Plata. Su familia las busca intensamente y pide ayuda para encontrarlas. Ambas fueron vistas por última vez en Melchor Romero el viernes 19 de septiembre.

La hija mayor de la mujer desaparecida fue quien realizó la denuncia, e informó que la búsqueda de paradero comenzó el viernes 19 de septiembre de 2025, cuando la madre se llevó a su hija de un mes, Renata, desde una parada de colectivos.

La joven explicó que tiene la guarda provisoria de la beba desde el 9 de septiembre de 2025. La madre se presentó para visitarla y ambas acordaron ir al hospital porque la nena se sentía mal. En la parada, la mujer le pidió que vuelva a buscar la mamadera y la leche, y al volver, no encontró a ninguna.

La denunciante intentó comunicarse sin éxito. Vecinos indicaron que la mujer podría estar en su domicilio de 529 entre 162 y 163, en Melchor Romero. La joven aseguró que radicó la presentación ante el Servicio Local de Niñez y señaló que la Policía aún no se hizo presente en la vivienda indicada.

La búsqueda en Melchor Romero





La denunciante señaló que la madre tiene problemas de adicción, motivo por el cual obtuvo la guarda provisoria de la bebé. La familia manifestó preocupación por la salud de la beba y reclamó una intervención urgente de las autoridades para verificar el estado de ambas y resguardar a la niña.

La familia informó que el pedido de captura está en trámite. Los allegados solicitaron difundir la imagen de la mujer y aportar cualquier dato sobre su ubicación. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de inmediato al 2216000954 para facilitar el contacto y colaborar con la investigación.