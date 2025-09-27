Buscan a una mujer que está desaparecida hace más de una semana con su bebé de un mes

Una mujer de 35 años y su bebé de un mes son buscadas
intensamente hace más de una semana y fueron vistas por última vez en Melchor
Romero.
Hace más de una semana, una mujer y su bebé de un mes están
desaparecidas en La Plata. Su familia las busca intensamente y pide ayuda para
encontrarlas. Ambas fueron vistas por última vez en Melchor Romero el viernes
19 de septiembre.
La hija mayor de la mujer desaparecida fue quien realizó la
denuncia, e informó que la búsqueda de paradero comenzó el viernes 19 de
septiembre de 2025, cuando la madre se llevó a su hija de un mes, Renata, desde
una parada de colectivos.
La joven explicó que tiene la guarda provisoria de la beba
desde el 9 de septiembre de 2025. La madre se presentó para visitarla y ambas
acordaron ir al hospital porque la nena se sentía mal. En la parada, la mujer
le pidió que vuelva a buscar la mamadera y la leche, y al volver, no encontró a
ninguna.
La denunciante intentó comunicarse sin éxito. Vecinos
indicaron que la mujer podría estar en su domicilio de 529 entre 162 y 163, en
Melchor Romero. La joven aseguró que radicó la presentación ante el Servicio
Local de Niñez y señaló que la Policía aún no se hizo presente en la vivienda
indicada.
La búsqueda en Melchor Romero
La denunciante señaló que la madre tiene problemas de
adicción, motivo por el cual obtuvo la guarda provisoria de la bebé. La familia
manifestó preocupación por la salud de la beba y reclamó una intervención
urgente de las autoridades para verificar el estado de ambas y resguardar a la
niña.
La familia informó que el pedido de captura está en trámite.
Los allegados solicitaron difundir la imagen de la mujer y aportar cualquier
dato sobre su ubicación. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de
inmediato al 2216000954 para facilitar el contacto y colaborar con la
investigación.
