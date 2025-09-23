GRAL. LAVALLE: Circulaban con perros de caza en un auto sin papeles

Personal del CPR General Lavalle identificó a dos ciudadanos
que circulaban en un vehículo Chevrolet Corsa color verde por el terraplén del
canal 2. En el interior del rodado se encontraban dos canes con chalecos
similares a los utilizados para la caza de chanchos cimarrones.
Al realizar la revisión del automóvil no se constataron
anomalías, pero los ocupantes carecían de licencia de conducir y Verificación
Técnica Vehicular. Además, se comprobó que sobre el vehículo pesaba una
prohibición de circular.
Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y
se labró el acta de infracción correspondiente de acuerdo con la normativa
vigente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
