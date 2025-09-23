GRAL. LAVALLE: Circulaban con perros de caza en un auto sin papeles

ZONALES

Personal del CPR General Lavalle identificó a dos ciudadanos que circulaban en un vehículo Chevrolet Corsa color verde por el terraplén del canal 2. En el interior del rodado se encontraban dos canes con chalecos similares a los utilizados para la caza de chanchos cimarrones.

Al realizar la revisión del automóvil no se constataron anomalías, pero los ocupantes carecían de licencia de conducir y Verificación Técnica Vehicular. Además, se comprobó que sobre el vehículo pesaba una prohibición de circular.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y se labró el acta de infracción correspondiente de acuerdo con la normativa vigente.