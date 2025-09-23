Aprehendieron a cuatro personas por caza ilegal de ñandú

ZONALES

Personal del CPR General Lavalle procedió a la identificación de cuatro ciudadanos que circulaban en un vehículo por el camino rural conocido como “Camino a las Chilcas”.

Durante la inspección, se constató que transportaban cuatro perros galgos y que en el sector del baúl había manchas hemáticas. Al registrar el vehículo, se halló un ñandú sin vida.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de los ciudadanos y se dio intervención a la Fiscalía en turno, iniciando una Investigación Penal Preparatoria por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Nº 22.421. Asimismo, se dispuso el secuestro del vehículo utilizado.