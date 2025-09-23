Aprehendieron a cuatro personas por caza ilegal de ñandú

Personal del CPR General Lavalle procedió a la
identificación de cuatro ciudadanos que circulaban en un vehículo por el camino
rural conocido como “Camino a las Chilcas”.
Durante la inspección, se constató que transportaban cuatro
perros galgos y que en el sector del baúl había manchas hemáticas. Al registrar
el vehículo, se halló un ñandú sin vida.
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de los
ciudadanos y se dio intervención a la Fiscalía en turno, iniciando una
Investigación Penal Preparatoria por infracción a la Ley Nacional de
Conservación de la Fauna Nº 22.421. Asimismo, se dispuso el secuestro del
vehículo utilizado.
