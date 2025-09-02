Escándalo de los audios: un periodista uruguayo desafía a la Justicia argentina y promete emitirlos

Eduardo Preve, de radio M24 de Uruguay, anunció que este martes difundirá más grabaciones del "Audiogate" pese a la prohibición judicial dictada en Argentina.
El escándalo por los audios de presunta corrupción en el
gobierno de Javier Milei sumó un capítulo internacional luego de que el
periodista uruguayo Eduardo Preve anunciara que este martes difundirá "los
últimos audios" del caso, en un abierto desafío a la orden de la Justicia
argentina que prohibió su publicación.
Según supo Noticias Argentinas, el anuncio se realizó a
través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, donde se promocionó la
emisión de mañana del programa "La Tapadita" de Preve.
"AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los
audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con
medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios", reza la
publicación.
La promesa del medio uruguayo se produce apenas horas
después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para
frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la
Presidencia, Karina Milei, una decisión que fue celebrada por el Gobierno como
una victoria contra una "operación de inteligencia ilegal".
El desafío a la Justicia argentina es posible ya que la
radio M24 no solo emite por FM en Montevideo y Maldonado, sino que transmite
toda su programación online a través de su página web, lo que la hace accesible
desde cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina, y deja sin efecto
práctico la medida cautelar local.
La decisión del periodista y el medio uruguayo de continuar
con la difusión de las grabaciones agrega una nueva cuota de tensión y
expectativa al escándalo, asegurando que nuevas revelaciones podrían salir a la
luz a pesar de los intentos del oficialismo y la Justicia por contener las
filtraciones.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes