Axel Kicillof pidió ir a votar el domingo: “Tenemos que ponerle un freno al Gobierno”

En la recta final de la campaña para las elecciones en la
Provincia de Buenos Aires, el gobernador solicitó a la militancia que redoble
los esfuerzos ante el temor de baja participación. “El próximo 7 de septiembre
nos jugamos el futuro”, aseguró.
A menos de una semana de las elecciones en la Provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof participó de una actividad organizada por el
Movimiento Evita y llamó a los vecinos a ir a votar este domingo. “Tenemos que
ponerle un freno al Gobierno”, expresó.
Acompañado de funcionarios, el gobernador bonaerense
encabezó el plenario “Ganar la provincia es ganarle a Milei” en Florencio
Varela y reforzó las críticas al Gobierno.
“Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa
electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante
un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un
proyecto de hambre y de entrega”, manifestó.
En esa línea, Kicillof dijo que “no hay nada nuevo ni
espontáneo en este Gobierno” y apuntó: “Es un producto de la derecha para
ajustar a los sectores vulnerables, los jubilados, los discapacitados, los
barrios populares y la industria nacional”.
Sobre el cierre, el gobernador instó a la militancia a
redoblar los esfuerzos en la recta final de la campaña antes del domingo:
“Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de
votos. La boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá
llegó con su engaño y su crueldad”.
“Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa
es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a
explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”, enfatizó.
Por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés
Watson, sostuvo: “Quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo
argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional. Lo vamos
a hacer con la militancia en la calle y llenando las urnas con los votos de
Fuerza Patria en toda la Provincia”.
También habló el dirigente Emilio Pérsico, quien planteó:
“Ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir
una alternativa que defienda a los más vulnerables: vamos a detener este modelo
que tiene como único privilegiado a los sectores de poder”.
Participaron de la actividad el ministro bonaerense de
Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Desarrollo
de la Comunidad, Andrés Larroque y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina
Álvarez Rodríguez. Estuvieron presentes, además, el presidente del Instituto
Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y los
dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria.
