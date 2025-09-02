Axel Kicillof pidió ir a votar el domingo: “Tenemos que ponerle un freno al Gobierno”

NACIONALES





En la recta final de la campaña para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, el gobernador solicitó a la militancia que redoble los esfuerzos ante el temor de baja participación. “El próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”, aseguró.

A menos de una semana de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof participó de una actividad organizada por el Movimiento Evita y llamó a los vecinos a ir a votar este domingo. “Tenemos que ponerle un freno al Gobierno”, expresó.

Acompañado de funcionarios, el gobernador bonaerense encabezó el plenario “Ganar la provincia es ganarle a Milei” en Florencio Varela y reforzó las críticas al Gobierno.

“Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”, manifestó.

En esa línea, Kicillof dijo que “no hay nada nuevo ni espontáneo en este Gobierno” y apuntó: “Es un producto de la derecha para ajustar a los sectores vulnerables, los jubilados, los discapacitados, los barrios populares y la industria nacional”.

Sobre el cierre, el gobernador instó a la militancia a redoblar los esfuerzos en la recta final de la campaña antes del domingo: “Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos. La boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad”.

“Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”, enfatizó.

Por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, sostuvo: “Quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional. Lo vamos a hacer con la militancia en la calle y llenando las urnas con los votos de Fuerza Patria en toda la Provincia”.

También habló el dirigente Emilio Pérsico, quien planteó: “Ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir una alternativa que defienda a los más vulnerables: vamos a detener este modelo que tiene como único privilegiado a los sectores de poder”.

Participaron de la actividad el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Estuvieron presentes, además, el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; y los dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria.