Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,
informó este viernes que detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio
de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de
nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado a un VW Fox que habría
actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la
que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del
Castillo (20), con destino a Florencio Varela.
El detenido casi logra escapar: de hecho, ya había cruzado
la frontera a Bolivia, por un paso en La Quiaca (Jujuy) hacia Villazón, la
ciudad espejo, indicaron fuentes del caso a Infobae.
No tenía pedido de captura internacional, a diferencia de
Matías Agustín Ozorio, el supuesto ladero de “Pequeño J”, buscado por la
autoría intelectual de los narcofemicidios. Sin embargo, un dato movilizó una
orden de detención urgente y pedido de colaboración del juzgado de Garantías de
La Matanza que interviene en el caso.
Luego de buscar por cada hotel y alojamiento de La Quiaca,
el fiscal Alberto Mendevil pidió a la policía boliviana que se haga la misma
búsqueda en Villazón. No tuvieron que ir demasiado lejos, lo encontraron en un
hostal a 600 metros del cruce fronterizo. Estaba en una de las habitaciones. Y
estaba solo. Sin compañía, según revelaron las fuentes.
La detención contó con la participación del Ministerio
Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, que a través del fiscal Mendivil y la
Brigada de Investigaciones de La Quiaca llevó adelante intensas tareas
investigativas que permitieron la localización y la captura de Sotacuro, quien
era intensamente buscado.
Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación,
indicó en diálogo con TN que la información de la captura a las autoridades
nacionales les llegó alrededor de las 20.30.
La secretaria de Seguridad detalló que personal de Interpol
lo llevará hacia La Quiaca, donde quedará alojado en una dependencia de la
Policía Federal Argentina (PFA).
La captura
Sotacuro fue hallado y detenido en un hospedaje, el Hostal
Villazón, desde donde lo trasladaron a dependencias policiales para su
resguardo y a fin de realizar el trámite de extradición.
Finalmente, en la madrugada de este sábado, fue trasladado
primero al hospital “Dr. Jorge Uro”, de La Quiaca, donde se le realizaron
exámenes médicos. A las 3, ingresó a la Seccional N° 17 de la Policía de la
Provincia de Jujuy, donde permanecerá alojado hasta nueva disposición judicial.
El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien
mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La
Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de
Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.
Al sospechoso lo habían buscado hotel por hotel en La
Quiaca. No lo hallaron, pero recogieron el dato de que había cruzado la
frontera, por lo que se le pidió colaboración al país vecino, donde finalmente
se produjo la captura. El Hostal Villazón está ubicado en la calle La Paz, a
tan solo 600 metros de territorio argentino.
“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la
colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de
Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo
por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a
dependencias de la DFI de la PFA”, había anunciado Patricia Bullrich en sus redes
sociales.
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, también destacó la
detención en su cuenta de X: “Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se
logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón-Bolivia. En estos
momentos, se está realizando el proceso de extradición al país. Sotacuro era
uno de los prófugos por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos
Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas”.
Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20)
y Morena Verdi (20) fueron encontrados este miércoles por la madrugada en un
allanamiento en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela. Habían sido
torturadas, descuartizadas y enterradas.
Por el crimen, ya había cuatro detenidos: Magalí Celeste
González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19)
y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el
penal de Melchor Romero.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes
fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires,
pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del
conurbano, donde fueron brutalmente asesinadas.
Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto
jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres
mujeres. Identificado al mismo tiempo como Julio Valverde y/o Julio Montana, se
sabe que tiene 23 años y es peruano. Lo describen como “sanguinario”.
Hasta el momento, la hipótesis es que el hombre -desconocido
para las autoridades- contrató sicarios para asesinar a las jóvenes tras un
robo de dinero y cocaína.
