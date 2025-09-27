Difundieron la foto de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

NACIONALES





La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmaron a Infobae que a partir de una serie de allanamientos, se detectó que el narco peruano intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con el presunto narco que habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela y desde el ministerio de Seguridad se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína. Además, las fuentes aseguran que el líder narco habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje contundente mediante las muertes. “Dejó un claro mensaje con las muertes”, señalaron los informantes a Infobae.





Quién es “Pequeño J”





La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela tuvo como principal sospecho a “Pequeño J”, ahora identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, a quien se lo acusa de ser el presunto autor intelectual del hecho.

“Pequeño J” habría planeado no solo la ejecución de las víctimas, sino también la difusión en tiempo real del hecho a través de las redes sociales. De acuerdo con los investigadores, la principal hipótesis apunta a que “Pequeño J” contrató sicarios para llevar a cabo un homicidio como represalia por el supuesto robo de dinero y drogas.

Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito a miembros y rivales. Sugiriendo que esta acción pretendía disuadir futuros intentos de traición y consolidar el control del líder narco sobre su entorno.

El pasado miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la Villa Zavaleta y tuvo como objetivo principal la captura de “Pequeño J”, quien, de acuerdo con los datos recabados, habría estado en una propiedad del tercer piso momentos antes de la llegada de los efectivos. El acusado de 20 años fue descripto como un individuo “sanguinario”, aunque no trascendieron sus antecedentes delictivos.

A pesar de la magnitud del caso, tanto la Policía de la Ciudad como las fuerzas federales que operan en los barrios de Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta afirman no tener registros ni antecedentes sobre la actividad de “Pequeño J” en esos territorios. Los responsables del mapeo de organizaciones criminales en la zona aseguran que no conocen ni han escuchado hablar de este presunto jefe narco.

Pese al desconocimiento en torno a la figura del capo narco, se estableció la existencia de grupos de narcos peruanos a los que aún no han logrado acceder, y sospechan que el área de influencia del acusado podría extenderse a los barrios de Bajo Flores y Barracas, aunque su control principal se ubicaría en el sur del conurbano bonaerense, donde se perpetró el triple femicidio.

Un quinto sospechoso del triple femicidio fue detenido en Bolivia





La decisión de difundir la foto de “Pequeño J” fue tomada horas después de que se confirmara la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso por el triple femicidio; quien fue capturado en Bolivia. El sospechoso, de nacionalidad peruana y argentina, fue localizado en un hostal de la ciudad de Villazón, a tan solo 600 metros de la frontera con Argentina, tras una intensa búsqueda coordinada entre fuerzas de seguridad de ambos países.

La detención de Sotacuro se produjo luego de que las autoridades argentinas, tras rastrear sin éxito cada hotel y alojamiento en La Quiaca (Jujuy), obtuvieran información que indicaba que el prófugo había cruzado la frontera hacia Bolivia. El fiscal Alberto Mendivil, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy, solicitó entonces la colaboración de la policía boliviana, que finalmente lo halló solo en una de las habitaciones del Hostal Villazón.





La operación contó con la participación de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y se realizó en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción y la Fiscalía de Villazón, con el objetivo de concretar el traslado del detenido a la Argentina.