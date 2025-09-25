Desarticularon en La Costa a “La Banda de Garín”, acusada de robar comercios a mano armada

ZONALES

Tras una investigación coordinada por la UFI N°1 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Gustavo Mascioli, con intervención del Juzgado de Garantías N°4 de Diego Zapiola, personal de la DDI Dolores y la Sub DDI La Costa logró desarticular a la denominada

, una organización delictiva vinculada a violentos asaltos a mano armada en comercios.





El caso que desencadenó la pesquisa ocurrió en un supermercado de San Clemente del Tuyú, cuando tres delincuentes —dos encapuchados y un tercero a cara descubierta— redujeron a un matrimonio de comerciantes mayores, a quienes maltrataron y ataron con precintos para robarles una suma de dinero aún no determinada.





Una fuga frustrada





Los ladrones huyeron en un Peugeot 208 blanco, identificado por cámaras municipales. El seguimiento permitió localizarlo en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 296, donde la policía interceptó el vehículo y detuvo a un hombre de 66 años con antecedentes penales. En el interior se hallaron un arma calibre 38, pasamontañas, precintos y vestimenta usada en el atraco.





La investigación





El trabajo de los investigadores incluyó análisis de cámaras públicas y privadas, relevamientos vecinales, peritajes de Policía Científica, estudios de antenas de telefonía y cruce de datos en redes sociales. También intervinieron la Dirección de Análisis de Informática Criminal y el área de Inteligencia Criminal.





Durante el proceso se detectó que una mujer había ingresado horas antes al comercio para indagar sobre el horario de cierre, lo que fue considerado parte de la planificación del robo. Con esta información se solicitó la colaboración de la Sub DDI Escobar para profundizar las tareas en domicilios vinculados a los sospechosos.





En paralelo, un allanamiento en la vivienda de un familiar del primer detenido permitió arrestar a un joven de 28 años y secuestrar una moto adulterada junto con otros elementos de interés.





Los operativos finales





Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías emitió órdenes de allanamiento y detención que se concretaron el 23 de septiembre en domicilios de la localidad de Garín. Allí se apresó a un hombre de 40 años con antecedentes penales recientes y a una mujer de 27 años señalada como cómplice. También se secuestraron celulares, prendas de vestir, guantes, pasamontañas y zapatillas vinculadas al hecho.





A disposición de la Justicia





Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía de Mascioli, imputados por “robo agravado por cometerse en poblado y en banda con el uso de arma de fuego”.





Desde la investigación destacaron que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas policiales, el Ministerio Público y la Justicia, y que no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.