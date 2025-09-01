Conmoción en Quilmes: murió un nene de 15 años en un boliche y su familia denuncia que fue atacado

Según los primeros datos, el chico se descompensó en el local y fue trasladado a un hospital de la zona donde llegó sin vida. Denuncian que tenía convulsiones.
Un adolescente de 15 años, Camilo Isabella Valenzi, murió en
un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia
que fue agredido dentro del local.
El hecho, que ha generado gran conmoción, ocurrió luego de
que el joven ingresara al local utilizando el documento de un amigo mayor de
edad.
Según fuentes policiales, Camilo se descompensó y fue
trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida. Sin
embargo, su familia y allegados sugieren que la muerte pudo ser el resultado de
una agresión.
La fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, está a
cargo de la investigación. Ordenó una autopsia para determinar las causas
exactas de la muerte.
Un dato crucial en el caso es que el adolescente sufría de
convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe, lo que podría
coincidir con la versión de sus familiares, quienes creen que fue agredido tras
una discusión con la persona que le prestó el DNI, de acuerdo con el portal
local La Noticia de Quilmes.
Mientras la justicia trabaja, las redes sociales se han
llenado de mensajes de recuerdo y reclamos de justicia. La hermana de Camilo,
en un emotivo posteo, pidió a posibles testigos que se acerquen a aportar
información para que la muerte del joven "no quede impune".
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
