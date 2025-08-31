La Coqueta denunció que dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche de Bariloche

NACIONALES

La Coqueta denunció en sus redes sociales que dos hombres la agredieron a la salida de un boliche ubicado en Bariloche.

Durante la madrugada de este domingo, la influencer contó que también le robaron y compartió varias imágenes del hecho que vivió con sus amigas.

“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, dijo en una de las historias que publicó.





“Me robaron el celular estos dos chicos que se ven en el video, por suerte mi mánager me lo recuperó. Pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente”, expresó la influencer por el episodio que atravesó.

En una de las grabaciones que subió a su Instagram, indicó: “Miren bien cómo los patovas y la mina mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”.





Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo soy femenina, ¿y vos qué sos’“, denunció La Coqueta. Y lanzó con indignación: ”En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos".