La Coqueta denunció que dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche de Bariloche

Durante la madrugada de este domingo, la influencer contó
que también le robaron y compartió varias imágenes del hecho que vivió con sus
amigas.
“Vengo a contar públicamente lo que me pasó ahora hace un
rato en la Juana Bar en Bariloche. Dos pibes vinieron a agredirnos a mí, a
Sofía y a Mica sin que busquemos problemas”, dijo en una de las historias que
publicó.
“Me robaron el celular estos dos chicos que se ven en el
video, por suerte mi mánager me lo recuperó. Pero estoy decepcionada porque
vine a disfrutar y me agredieron totalmente”, expresó la influencer por el
episodio que atravesó.
En una de las grabaciones que subió a su Instagram, indicó:
“Miren bien cómo los patovas y la mina mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos
que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y 500 mil pesos”.
Nada más feo que la policía sea transfóbica y me diga: ‘Yo
soy femenina, ¿y vos qué sos’“, denunció La Coqueta. Y lanzó con indignación:
”En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron
plata pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos".
