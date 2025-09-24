Chicas desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos en Florencio Varela

La Policía bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de dos cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela y hay hermetismo.

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial.

Según detallaron, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tienen características similares a las que se habrían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas.

En martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas.