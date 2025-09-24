Chicas desaparecidas en La Matanza: la Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos en Florencio Varela

La Policía bonaerense confirmó ese miércoles el hallazgo de
dos cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes
Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez
(15) en Florencio Varela y hay hermetismo.
Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo
aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá
confirmación oficial.
Según detallaron, uno de
los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el
segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tienen
características similares a las que se habrían subido las chicas el pasado
viernes, último día en el que fueron vistas.
En martes por la noche comenzaron los procedimientos en los
que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al
menos cuatro personas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes