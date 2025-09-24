Asesinó a su vecino que lo obligaba a pagar "derecho de piso" por ser "nuevo en el barrio"

La Justicia de Rosario condenó a 13 años de prisión a un hombre, declarado culpable del crimen de su vecino, a quien asesinó a puñaladas tras una discusión.

De acuerdo al fallo, el sujeto identificado como Andrés Rodríguez, de 37 años mató a Jonathan Alberto Salinas, de 32, el 7 de octubre del 2022, en la intersección de las calles San Nicolás y Ocampo, en el barrio Cinco Esquinas.

Todo habría comenzado un año antes del homicidio, por problemas de convivencia con la víctima, según manifestaron los testigos, cuyas declaraciones fueron incluidas en la investigación del caso.

Los testimonios dieron cuenta de que el condenado pretendía que Salinas pague una especie de “derecho de piso” por ser un nuevo vecino en el barrio. “Me aplica mafia”, decía en ese momento el hombre asesinado. Por este motivo, ambos solían discutir con frecuencia.

El conflicto derivó en una pelea, que se originó cuando Salinas, quien circulaba junto a su pareja en una camioneta cerca de las calles Ocampo y San Nicolás, reaccionó a los insultos de Rodríguez, con quien se cruzó en el camino.

En medio de la confrontación, el asesino sacó un arma blanca de un bolso que llevaba consigo y lo apuñaló en el pecho. Segundos después, se dio a la fuga a pie.

Por su parte, Salinas manejó su camioneta gravemente herido hasta el hospital, donde quedó internado y agonizó durante más de 20 días, hasta que falleció.

Rodríguez estuvo varios días prófugo, pero finalmente fue detenido por un policía que lo reconoció mientras que caminaba por las calles Pellegrini y Francia.

Tres años más tarde, la causa fue elevada a juicio oral. A pesar de que el fiscal Lisandro Artacho había pedido una pena de 17 años de prisión, pero los jueces Gonzalo Fernández Bussy, María Trinidad Chiabrera y Mariano Aliaule, le otorgó 13.



