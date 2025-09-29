Allanamiento en Mar Azul por pornografía infantil: el imputado es un menor de 14 años

ZONALES

La Fiscalía N°8 de General Madariaga, a cargo del doctor Walter Mercuri, junto con la Delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) de Pinamar, llevó adelante un allanamiento en la localidad de Mar Azul tras una denuncia originada por la organización Missing Children, que había detectado la distribución de material de pornografía infantil desde un domicilio particular.





La medida fue ordenada por el juez David Mancinelli, titular del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, y se ejecutó con la participación de la División Comunicaciones de la PFA. Durante el operativo se secuestró el teléfono celular del sospechoso, un adolescente de 14 años, que contenía un volumen alarmante de material ilegal: más de 46.000 imágenes y 4500 videos de pornografía infantil.





La investigación reveló que el material habría sido compartido desde ese dispositivo, lo que derivó en la imputación del menor. Según informaron fuentes judiciales, la magnitud del hallazgo generó preocupación en los equipos especializados, ya que se trata de la cuarta causa en lo que va del año en la región donde los acusados resultan ser menores de edad.





El procedimiento volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad penal de los adolescentes en casos de delitos informáticos de extrema gravedad y el rol de las familias y entornos de contención. La causa continúa en trámite bajo la órbita de la justicia de menores, mientras se profundizan las pericias sobre los dispositivos secuestrados.