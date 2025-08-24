Una maestra atacó a un nene de 4 años dentro del aula: le pegó con libros y después dijo que se había caído

Una docente, identificada como Leonice Batista dos Santos (49), fue detenida este viernes luego de que se viralizara un video en el que se la ve agredir brutalmente a un nene de apenas 4 años dentro del aula en una escuela de la localidad de Caxias do Sul, en Brasil.
La situación del chico es dramática: debe alimentarse con
ayuda de un sorbete y solo puede consumir papillas, yogur, sopas y arroz con
porotos bien pisados.
“Estamos logrando, de a poco, que vuelva a comer con una
cucharita de silicona, pero sigue con seis dientes comprometidos y bajo
tratamiento odontológico”, contó al sitio g1 la madre, visiblemente angustiada.
El padre agregó: “Lo peor es verlo almorzar y cenar con sorbete. Eso es lo que
más duele. Es un trauma para siempre”.
El video que desató el escándalo y las mentiras de la docente
El ataque ocurrió el lunes 18 de agosto en la Escuela
Infantil Xodó da Vovó, que atiende a unos 90 chicos, y quedó registrado por
cámaras de seguridad.
En el video, se ve el momento en que la maestra le gritó al
nene y luego le pegó con fuerza con una pila de libros. El estruendo del
impacto quedó grabado. Después, la docente limpió al chico y lo llevó a otro
sector del colegio.
En un primer momento, la propia educadora se comunicó con
los padres y les dijo que el chico “se había caído en el baño y golpeado la
boca”.
Sin embargo, la odontóloga que atendió al nene puso en duda
esa versión: “¿Solo una caída puede causar tanto daño?”, relató el padre sobre
la consulta médica.
Al pedir las imágenes de las cámaras, la escuela primero
demoró la entrega, pero luego convocó a los padres de urgencia. Allí, vieron el
video y se enteraron de la verdad. La institución pidió disculpas y acompañó a
la familia a la comisaría para radicar la denuncia.
La detención de la docente y otras denuncias
La Policía detuvo a Leonice Batista dos Santos tras detectar
que intentaba abandonar la ciudad de Palmeira das Missões. Debido a la
repercusión del caso, vecinos vandalizaron su casa.
La jefa policial a cargo del caso, Thalita Giacomiti
Andriche, explicó: “Había indicios de que pretendía fugarse de Caxias do Sul,
especialmente después de la repercusión del caso y los daños a su casa. El
clamor social era muy fuerte”.
El caso fue caratulado como lesiones graves y maltrato, pero
no se descarta que pueda ser considerado como tortura agravada, ya que “la
tortura se configura cuando hay sufrimiento físico y mental intenso con
finalidad educativa, lo que podría haber ocurrido aquí”, detalló la funcionaria
policial.
Además, otras dos familias denunciaron a la misma docente
por agresiones físicas y psicológicas a chicos de 6 años en el 2024. “Son
hechos anteriores, por lo que no pudimos hacer peritajes, pero los relatos
indican abuso de los medios de corrección, lo que constituye malos tratos”,
agregó la jefa policial.
Durante su detención, la maestra se negó a declarar y fue
asistida por un abogado, quien confirmó que su defendida “permanecerá en
silencio”.
La reacción de la escuela y el estado del nene
La Escuela Infantil Xodó da Vovó despidió a la docente tras ver las imágenes y acompañó a los padres en todo momento.
En un comunicado, la dirección lamentó profundamente el
episodio y aseguró que “la familia está recibiendo todo el apoyo necesario”.
También reafirmó su “compromiso innegociable con la seguridad, el respeto y la
integridad de todos los alumnos”.
El chico, que llevaba solo dos meses en la institución, no
puede hacer fuerza con los dientes y está asustado incluso con su propia
familia.
“Cualquier ruido lo pone nervioso. Es un trauma que va a
quedar para siempre”, lamentó el padre.
Los padres, aunque no responsabilizan a la escuela, exigen
justicia: “Queremos que vaya presa. Es un inocente, esto no se hace”.
